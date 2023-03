En Pyrénées-Atlantiques, préfet et département ont donné le coup d’envoi de l’expérimentation RSA le 29 mars 2023. Le scénario retenu met en jeu un référent unique et un dossier numérique partagé. Les 15 à 20 heures d’activités attendues des bénéficiaires ne seront engagées que petit à petit, selon les capacités et empêchements de la personne. Possiblement des ateliers sociaux (estime de soi, mobilité, CV…), un jour par semaine en association, des formations, des stages en entreprise, etc. Doté de 900 K€ par l’État, le CD compte recruter 15,5 ETP pour renforcer son dispositif d’insertion.