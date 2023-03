"Nous voulons être le fer de lance de la transformation digitale", assure Michel Morvan, président de l’IRT SystemX, à l’occasion des dix ans de l’institut, jeudi 30 mars 2023. L’IRT a "trouvé sa légitimité dans son approche multidisciplinaire et interfilières" et entend devenir "un acteur incontournable pour aider les industries françaises à tenir leur niveau mondial". Depuis sa création, l’État lui a attribué 127 M€, dont 116 M€ déjà investis, auxquels s’ajoutent 116 M€ de financement privés. Michel Morvan souligne aussi une évolution de l’attractivité de l’IRT auprès des chercheurs et des start-up.