"S’il est des acteurs dont on attend qu’ils contribuent à ce nouveau pacte, c’est bien ceux du secteur privé, et One est très attachée à la mise en place d’une taxe mondiale sur les transactions financières", déclare sa directrice France Najat Vallaud-Belkacem à AEF info. L’ancienne ministre explique qu’une étude va prochainement démontrer que la mise en place d’une TTF pourrait rapporter jusqu’à 300 Md$ par an pour la lutte contre l’extrême pauvreté et le climat. En vue du sommet, l’ONG, qui contribue à sa préparation, souhaite également que davantage de pays africains intègrent le comité de pilotage, coprésidé par la France et l’Inde, présidente du G20. Les pays les moins avancés ne doivent pas seulement être "récipiendaires" des aides, mais doivent pouvoir jouer un "rôle clé" dans la coconstruction des solutions.