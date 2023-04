Après avoir partagé diverses expériences pour rendre les formations plus accessibles à tous les publics étudiants dits "empêchés" (lire sur AEF info), les participants au colloque du 28 mars 2023, organisé par la Fied et l’université Grenoble Alpes, se sont penchés sur la question précise de la flexibilisation des formations. Avec trois enjeux majeurs : comment impulser une dynamique ? Comment reconnaître l’investissement des enseignants ? Et quel est le modèle économique associé ?