Alors que Sylvie Retailleau vient d’annoncer une revalorisation des bourses à la rentrée 2023, AEF info retrace l’évolution de leur montant. Il en ressort qu’avec une hausse de 34 %, l’échelon 1 va augmenter autant en un an que sur les 20 dernières années. De plus, l’écart entre le montant annuel le plus bas et le plus haut, qui s’était amplifié en passant d’un facteur 3 à un facteur 6 avec la création de nouveaux échelons en 2002, sera d’un facteur 4 en 2023. Enfin, on ne saura qu’en juin 2024 si cette revalorisation enraye la perte de pouvoir d’achat à l’œuvre depuis 2016.