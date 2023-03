Comment le gouvernement entend réaliser 10 % d’économies d’eau en 2030

Emmanuel Macron a présenté, depuis Savines-le-Lac (Hautes-Alpes), jeudi 30 mars 2023, les grandes lignes du "plan d'action pour une gestion résiliente et concertée de l'eau", qui fixe l'objectif de réduire de 10% les prélèvements d'eau entre 2019 et 2030. Ce plan répond à "une double logique de réduction par secteur et par territoire", "chaque sous-bassin hydrographique devant être doté d'une trajectoire précise d'ici la fin du quinquennat", a complété ce vendredi le ministre de la Transition écologique à Paris. Une tarification progressive de l'eau va également être mise en place.