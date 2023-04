Le Snes-FSU lance un "appel pour un collège démocratisant" présenté lors de son colloque sur le collège le 30 mars 2023. Le syndicat enseignant propose de limiter les effectifs à 24 élèves par classe (20 en éducation prioritaire, et moins en cas de situation d’inclusion d’un élève). Le DNB doit être "repensé comme une étape vers le lycée", et la liaison troisième-seconde renforcée. Concernant les personnels, les CPE, AED, PsyEn, AESH doivent être "présents partout et en nombre suffisant". Autres requêtes : penser "comme un tout" l’école inclusive et étendre la carte de l’éducation prioritaire.