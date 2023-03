La HAS publie le 30 mars ses recommandations vaccinales visant les professionnels. Un volet est consacré aux vaccins pour lesquels une obligation existe actuellement : Covid-19, diphtérie, tétanos, poliomyélite et hépatite B. Elle préconise que la vaccination contre le Covid 19 soit "fortement recommandée pour les professionnels". La levée de l’obligation vaccinale contre le Covid ne remet pas en cause ses précédentes recommandations et avis "rendus dans des contextes sanitaires et épidémiques différents". La vaccination DTP est également fortement recommandée aux étudiants et professionnels.