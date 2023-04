France ville durable dévoile, jeudi 6 avril 2023 au Hub des territoires, son livrable intitulé "Pour un numérique sobre, résilient, inclusif et créatif". Fruit des réflexions d’un groupe de travail mis sur pied par l’association, ce document ne vise pas à "ajouter un énième rapport" à une "littérature déjà foisonnante" mais "plutôt à agréger un certain nombre de recommandations, d’outils, de méthodes, pour mettre en place une stratégie numérique sobre et responsable au service de la transformation des territoires", explique à AEF info, en amont de cette publication (1), Camille Waintrop Boyon, responsable des travaux à FVD, qui a piloté le groupe de travail. Estimant que la logique de la smart city est "désormais dépassée", elle plaide pour une logique de "juste tech" et rappelle que le numérique peut être "extrêmement utile", notamment pour identifier les vulnérabilités d’un territoire.