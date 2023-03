Selon une étude publiée par l’Insee le 30 mars 2023, les personnes immigrées en France sont moins favorisées sur le marché du travail. En effet, quand ils sont en emploi, les immigrés ont plus souvent un contrat à durée limitée et occupent plus souvent des emplois moins qualifiés, couplés à des rémunérations moindres et des conditions de travail plus difficiles. Le moindre niveau de diplôme des immigrés par rapport aux personnes non-immigrées explique en partie ces disparités : 38 % des immigrés n’ont aucun diplôme, contre 16 % des personnes non-immigrées.