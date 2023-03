"Ce rapport clarifie les choses et met fin à un certain nombre de contre-vérités", se félicite Grégory Doucet, le maire EELV de Lyon en présentant, mercredi 29 mars, les résultats de l'audit sur la vidéosurveillance qui conclut à un dispositif performant même s'il ne peut, au vu des données disponibles, tirer de conclusion sur son efficacité en matière judiciaire. Pour l'améliorer, sur la base d'une doctrine redéfinie, la ville va redéployer les caméras fixes les moins utilisées et légèrement augmenter le nombre de caméras nomades pour porter son parc global à 600 unités.