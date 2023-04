Égalité professionnelle entre hommes et femmes : Seb (SAS) s'appuie sur la formation. Réactivation du temps partiel annualisé

« Veiller à un réel accès des femmes à la formation quelle que soit leur catégorie professionnelle » : c'est l'un des objectifs fixés par l'« accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes » signé le 31 janvier 2012 par la direction de Seb (SAS) et par les organisations syndicales (CFDT, CGT, FO et CFE-CGC) pour une durée de trois ans. Le bilan social de l'entreprise, réalisé en 2010, établit que les femmes, qui représentent 46 % de l'effectif, ne bénéficient que de 33 % des heures de formation. « La direction sensibilisera l'encadrement sur la nécessité de rééquilibrer le plans de formation pour le personnel féminin », indique l'accord, qui pose pour principe que « l'égalité passe plus par la capacité de l'entreprise à ouvrir aux femmes des postes jusqu'alors traditionnellement occupés par des hommes que par des actions sur la rémunération pure ». La SAS Seb emploie un millier de salariés à Selongey (Côte-d'Or), Is-sur-Tille (Côte-d'Or) et Lourdes (Hautes-Pyrénées), dont environ 600 sont en poste dans les usines, où sont fabriqués les appareils électroménagers.