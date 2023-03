Le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a réuni ce 30 mars 2023 les employeurs publics à l'occasion d'un premier "comité stratégique sur la réforme pour l’attractivité de la fonction publique". Objectif : mettre l’accent sur les trois grands axes privilégiés pour lutter contre la désaffection des métiers publics : les chantiers accès-parcours-rémunération et Fonction publique + et le recrutement.