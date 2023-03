Le décret n° 2023-185 du 17 mars 2023, publié au Journal officiel du 30 mars, modifie le contenu de la déclaration préalable et de l’attestation de détachement, ainsi que la liste des documents à conserver sur le lieu de travail et à tenir à disposition des services de l’inspection du travail. En particulier, il prévoit que le contrat de travail "attestant notamment du lieu de recrutement du salarié" doit désormais être conservé sur le lieu de travail. En revanche, la date de signature du contrat ainsi que la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés n’ont plus à être mentionnés dans la déclaration préalable (ou l’attestation de détachement dans le secteur du transport). Enfin, le décret précise que le défaut de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant sur le territoire national peut être sanctionné par une amende administrative.