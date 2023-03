Pour l’Andéa, l’aide d’urgence de 2 M€ annoncée par le ministère de la Culture pour accompagner les écoles d’art territoriales, est "très inférieure aux besoins urgents" et ne pourra "en aucun cas répondre à la crise financière qui met en péril imminent les établissements", réagit-elle le 30 mars 2023, par communiqué. Elle demande aussi que "les clés de répartition de cette aide d’urgence et des dotations structurelles" soient définies de manière transparente et "en concertation" avec elle. L’association regrette enfin le "silence" du ministère sur plusieurs "sujets essentiels" :"le bouclier pour compenser la hausse des coûts de l’énergie ;la compensation de l’augmentation du point d’indice ;l’indispensable mais toujours repoussée évolution du statut des enseignants", rappelant sur ce point attendre la diffusion d’un rapport d’inspection, "remis il y a plus d’un an au gouvernement".