"La première des priorités, c’est l’axe formation sur le socle de connaissances et de compétences des étudiants du premier cycle à la transition écologique", assure Michel Eddi, haut fonctionnaire au développement durable du MESR, dans une interview à AEF info le 29 avril 2023. La consultation lancée pour définir ce socle doit se terminer le 6 avril et une synthèse sera rendue dans la foulée à la ministre "qui fera ensuite des choix", indique Benoît Laignel, vice-président développement durable et responsabilité sociétale de l’université de Rouen Normandie, également interviewé. "Tout établissement qui voudrait mettre en place ce socle [dès la rentrée 2023] sera bienvenu", l’objectif de généralisation étant prévu pour 2025, ajoute-t-il. Sur la formation des dirigeants, les chantiers sont lancés, tandis que pour les enseignants, le sujet n’a pas "encore avancé".