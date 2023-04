"Il y a un écart entre ce qu’on veut faire pour sécuriser les PME et TPME de la base industrielle et technologique de défense, et ce que qu’elles peuvent ou veulent mettre en place, d’un point de vue financier", fait savoir le colonel Christophe Urien, commandant de la gendarmerie de l’armement, lors d’un entretien avec AEF info. Alors qu’elle fête son cinquantième anniversaire, cette gendarmerie spécialisée à vocation à protéger les emprises de la DGA, et plus généralement de tout ce qui relève de la protection du secret, dans un contexte international "qui impose une vigilance accrue".