Deux candidats se présentent à la présidence de la Sorbonne Nouvelle : Jamil Jean-Marc Dakhlia, professeur en sciences de l’information et de la communication, président sortant, qui emmène la liste "Pour la Sorbonne Nouvelle" ; et Daniel Mouchard, directeur de l’UFR Langues, littératures, cultures et sociétés étrangères, qui porte la liste "Sorbonne Nouvelle réunie". La CGT a quant à elle déposé des listes dans tous les collèges au CA, sous la bannière "Pour une université ouverte, démocratique et collégiale". Les élections aux conseils centraux se tiendront du 4 au 6 avril 2023.