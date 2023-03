Si les principales annonces de l’exécutif sur la politique de la ville (Conseil interministériel des villes et plan Quartiers 2030) tardent à intervenir, les élus de l’association des maires Ville et banlieue ne veulent pas céder au fatalisme et souhaitent faire entendre la voix des habitants des quartiers prioritaires. "Faites avec les habitants des QPV, avec les élus et les associations !" lancent-ils à l’exécutif, alors qu’ils doivent rencontrer prochainement Élisabeth Borne et le ministre de la Ville, Olivier Klein. Mais toujours pas Emmanuel Macron qu’ils n’ont pas vu depuis 2017.