"Les établissements doivent produire un schéma directeur DDRS et le dialogue contractuel avec le ministère va systématiquement prendre en compte la transition écologique comme un axe stratégique", se félicite le haut fonctionnaire au développement durable du MESR, Michel Eddi. "Aucun établissement sous tutelle du ministère ne pourra échapper à ce questionnement." Il s’exprime dans une interview à AEF info, le 29 mars 2023, sur la mise en œuvre du plan climat et biodiversité, diffusé par le ministère en février, dont il évoque les "principaux leviers" : la contractualisation et, probablement à partir de la vague 2, l’évaluation des établissements par le HCERES. Benoit Laignel, chargé de mission transition écologique au MESR, évoque quant à lui la nécessité pour les établissements de "s’adapter aux risques" liés à la hausse des températures, tout en soulignant le manque de données à leur disposition.