Un "plan d’urgence et de réduction de nos consommations d’eau et donc de sobriété" : c’est ce qu’a présenté Emmanuel Macron à Savines-le-Lac (Hautes-Alpes), jeudi 30 mars 2023. Le plan prévoit la mise en place d’un "Écowatt de l’eau" et la préparation pour l’été de déclinaisons sectorielles. L’objectif est de parvenir à réduire la consommation du pays de 10 % entre 2019 et 2030. Le budget des agences de l’eau va augmenter de près de 500 M€ par an et la tarification progressive de l’eau sera mise en place.