Le Parlement européen a adopté le projet de directive sur la transparence des rémunérations, le 30 mars 2023. Proposé par la Commission européenne en mars 2021, le texte prévoit la fin du secret salarial dans les structures de plus 50 salariés et l’obligation pour les entreprises de prendre des mesures si l’écart salarial est supérieur à 5 % entre les femmes et les hommes, et impose aux États membres de prévoir des sanctions dissuasives pour les employeurs qui ne respecteraient pas les règles. Pour être définitivement adopté, le texte doit être validé par le Conseil de l’UE et publié au JOUE.