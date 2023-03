Le ministre de la santé annonce ce 30 mars la publication prochaine de textes réglementaires visant à prolonger au-delà du 31 mars - et jusqu’au 31 août 2023, certaines majorations indemnitaires au bénéfice des personnels non médicaux, médicaux, maïeuticiens, personnels enseignants et hospitaliers et étudiants de 3e cycle des études de médecine, pharmacie et odontologie exerçant en établissement public de santé. Il s’agit de la concrétisation d’un engagement d’Emmanuel Macron pris lors de ses vœux aux professionnels de santé le 6 janvier depuis l’hôpital Sud Francilien (lire sur AEF info).