Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires recevra, lundi 3 avril 2023, les premiers lauréats du fonds verts, accompagnés des représentants de l’État dans les territoires. Un événement censé "démontrer que les objectifs du gouvernement sont atteints", et que les élus ont su se saisir de cet outil, déposant "plus de 6 000 dossiers", explique l’entourage de Christophe Béchu, vendredi 31 mars. Tout en précisant qu'"un des souhaits très forts" du ministre est de rendre le fonds vert "pérenne", pour que "les élus puissent y faire appel" dans les années qui viennent.