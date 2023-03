Le dialogue social est-il un outil efficace pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes en entreprise ? Pour répondre à cette question, les cabinets Sextant Expertise et Sia Partners ont analysé plus de 13 200 accords collectifs conclus entre 2018 et 2022 et publiés sur Légifrance. L’étude, présentée le 30 mars 2023, montre que le dialogue social sur l’égalité professionnelle reste marginal dans les PME. En outre, en moyenne, le nombre de domaines traités dans les accords dépasse l’obligation légale. Mais seule la moitié des accords traite de la promotion professionnelle.