La fédération France Assureurs présente ce 30 mars 2023 les principaux éléments de bilan du secteur de l’assurance pour 2022. Face à de nombreuses incertitudes, la fédération pointe le besoin de protection ressenti de manière croissante par les Français. Ce qui se traduit par un fort dynamise de l’activité d’épargne, se répercutant notamment sur le segment des PER. En parallèle de cette croissance, les assureurs enregistrent sur 2022 une sensible amélioration de leurs équilibres techniques sur la santé et la prévoyance. Ce malgré une hausse des arrêts de travail et des coûts du 100 % santé.