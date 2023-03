L’insertion professionnelle des diplômés de BTS de la cohorte 2021 s’élève à 62 %, un an après leur entrée sur le marché du travail, contre 55 % pour une insertion à 6 mois, selon une note d’information de la Depp publiée le 23 mars 2023. Une insertion en augmentation par rapport aux cohortes précédentes, et globalement plus élevée que la moyenne des lycéens professionnels. Quand les diplômés sont passés par l’apprentissage, cette insertion augmente plus fortement : 75 % à 12 mois et 71 % à 6 mois. Par ailleurs, les hommes s’insèrent professionnellement mieux que les femmes.