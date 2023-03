L’Organisation internationale de normalisation s’apprête à publier la norme ISO 22342, dont la version finale a été approuvée mardi 28 mars 2023. Initiée en 2014 par la France, l’ISO 22342 promeut la mise en œuvre de "mesures de prévention et de protection contre les actes de malveillance visant les personnes, les biens matériels et immatériels pour l’élaboration d’un plan de sûreté", indiquent le ministère de l’Intérieur et l’université de technologie de Compiègne. Avec sa "relative facilité de mise en œuvre", cette norme universelle sera "particulièrement adaptée aux PME".