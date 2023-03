Le groupe de protection sociale Apicil, avec le collectif Mix-R et l’agence Humando, a dévoilé les premiers résultats de l’étude In-Diag, un outil d’analyse de la perception des salariés sur l’inclusion et la diversité en entreprise. Parmi les 1 024 salariés de six entreprises lyonnaises interrogés, 52 % ont répondu que leur apparence physique peut les défavoriser dans leur entreprise, un sentiment plus marqué chez les femmes. Le sexe, l’apparence physique et l’âge sont, d’après les résultats, les facteurs de risques majeurs pouvant freiner l’inclusion.