Réforme du lycée et du bac : le comité de suivi va s’arrêter définitivement

Le comité de suivi de la réforme du lycée s’est réuni le 29 mars 2023. Les membres ont évoqué les épreuves de spécialité : des différences de niveau entre des sujets d’une même spécialité et des consignes de correction parfois différentes entre académies sont remontées. Le cas de la série STMG et le "rééquilibrage" entre les séries de la voie technologique ont aussi été abordés (lire sur AEF info). Enfin, le 3e trimestre de terminale était à l’ordre du jour. Des mesures discutées en novembre (lire sur AEF info) ont été actées, telles que la prise en compte des notes du 3e trimestre dans la phase complémentaire de Parcoursup, la volonté de retarder au maximum la date des conseils de classe et la prise en compte de l’assiduité au 3e trimestre dans les avis du baccalauréat. Le comité se réunira de nouveau le 31 mai, pour ce qui sera son dernier rendez-vous avant de définitivement s’arrêter.