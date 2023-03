"Islamo-gauchisme" : 130 universitaires dont Gilles Kepel et Pierre Nora réclament l'intervention du HCERES

S’ils se félicitent que Frédérique Vidal ait "enfin compris l’existence d’un problème", 130 universitaires emmenés par Gilles Kepel, Nathalie Heinich ou encore Pierre Nora (1) s’inscrivent toutefois en faux vis-à-vis de la proposition de la ministre. Pour eux, le problème n’est "pas tant celui de l’ 'islamo-gauchisme' que celui du dévoiement militant de l’enseignement et de la recherche". Et le "travail de régulation de l’offre académique" ne peut se faire qu’en interne, sauf à être accusé "à juste titre, d’ingérence ou de censure". Ils demandent donc l’intervention du HCERES . Par ailleurs, SNCS et Snesup-FSU demandent le départ de la ministre.