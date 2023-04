Quelles sont la place et la marge de manœuvre des UFR scientifiques ? Quel est leur lien avec la gouvernance ? Quatre anciens doyens de sciences devenus président et vice-présidents d’université ont partagé leurs expériences et avis lors d’une table ronde organisée dans le cadre du 27e colloque de la CDUS (Conférence des doyens et directeurs d’UFR scientifiques), le 31 mars 2023. Les intervenants ont, entre autres, questionné le principe de "subsidiarité", décrit le déroulement du dialogue de gestion avec les composantes, et fait un point sur la gestion des carrières des enseignants-chercheurs.