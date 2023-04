Retour sur le discours de François Hollande à l'ouverture de la conférence environnementale 2014

François Hollande annonce la fin des crédits à l’export pour les projets liés au charbon et le lancement d’un chantier sur la démocratie participative pour tous les grands projets du type du barrage de Sivens, jeudi 27 novembre 2014. Le président de la République s’exprime dans la salle des fêtes de l'Élysée, à l’ouverture de l’édition 2014 de la conférence environnementale, qui a lieu les 27 et 28 novembre 2014. Elle verra toutes les parties prenantes (syndicats, employeurs, collectivités, parlementaires, ONG et État) négocier sur trois sujets qui font l’objet de tables rondes organisées en parallèle : le climat, la mobilité et la santé environnementale.