Retrouvez en bref quelques actualités récentes intéressant la sécurité publique :Les sénateurs LR veulent affirmer leur soutien aux forces de l’ordre alors que la contestation de leur action lors de manifestations s’organise sur le terrain syndical et judiciaire ;Un jeune homme blessé par un tir de LBD en 2019 obtient une indemnisation ;La PAF et le groupe ADP dévoilent les premiers chiffres de leur baromètre sur le temps d’attente aux contrôles aux frontières ;L’outrage sexiste et sexuel aggravé devient un délit à compter de samedi 1er avril ;...