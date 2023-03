Après sept réunions de trilogue depuis cet automne et une ultime session de négociations de plus de 14 heures, les représentants de la Commission, du Conseil et du Parlement sont parvenus à un accord, jeudi 30 mars 2023 au matin, sur la révision de la directive énergies renouvelables pour 2030. Ils ancrent un objectif de 42,5 % d’énergies renouvelables contraignant d’ici à 2030 et fixent des objectifs sectoriels pour l’industrie, les transports et le chauffage et refroidissement des bâtiments. L’hydrogène bas carbone, produit à partir d’électricité nucléaire, est en partie reconnu.