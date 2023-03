Drone. Un arrêté du 24 mars 2023 fixe les conditions d’utilisation des aéronefs militaires et ceux appartenant à l’État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans équipage à bord. Aéronef. Un second arrêté, lui aussi du 24 mars 2023, modifie l’arrêté du 3 mai 2013, pris pour l’application du décret du 29 avril 2013, relatif aux règles d’utilisation des aéronefs militaires et de ceux...