La Depp a publié, le 29 mars 2023, les indicateurs de résultats des lycées, au terme de la session 2022 du baccalauréat. Concernant les lycées professionnels, ce sont ceux des académies d’Aix-Marseille, Paris et Nancy-Metz qui font particulièrement réussir leurs élèves au bac au-delà des attentes. Et la part de lycées pros performants en termes de valeur ajoutée des taux de réussite et d’accès est plus importante que chez les lycées généraux et technologiques (28,3 %, contre 19,6 %). La Corse, Créteil et la Guadeloupe comptent le plus de lycées performants sur ces deux critères.