Les consultations du CSE et la négociation GPEC vont traiter de transition écologique

La loi climat et résilience du 22 août 2021, entrée en vigueur le 25 août, intègre de nouvelles obligations en matière environnementale dans le code du travail. Ainsi, les attributions consultatives du CSE sont élargies aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et des projets de l’employeur. La base de données économiques et sociales, le congé de formation économique, sociale et syndicale ainsi que le stage de formation économique des nouveaux membres du CSE sont aménagés. Enfin, la négociation sur la GPEC pourra traiter de cette thématique.