Portée par les sénateurs SER Rémi Cardon et Viviane Artigalas, une proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique sera examinée par la commission des affaires économiques le 12 avril. Avec ce texte, les deux sénateurs entendent "rendre plus efficientes les politiques publiques de rénovation énergétique" en recentrant l’effort budgétaire du pays sur les passoires thermiques. Leur proposition de loi pose également le principe d’un reste à charge nul pour les plus modestes, d’un égal accès à France Rénov, et étend les missions du CSTB.