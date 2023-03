Airbus annonce être "parvenu à la conclusion que l’acquisition potentielle d’une participation minoritaire de 29,9 % dans Evidian ne répond pas aux objectifs de la société dans le contexte et la structure actuels", mercredi 29 mars 2023. Ainsi, le géant aéronautique "ne poursuivra pas les discussions avec Atos" entamées en février (lire sur AEF info) pour acquérir une partie du capital de sa branche big data et cyber (lire sur AEF info). Airbus affirme toutefois continuer à "discuter d’autres options potentielles" avec Atos. Le groupe compte également "poursuivre le travail sur un partenariat stratégique et technologique à long terme" avec Evidian, "qui a le potentiel de créer une valeur significative pour les deux entreprises". Lundi 27 mars 2023, Christopher Hohn, l’un des actionnaires d’Airbus,​ plaidait pour le deal ne soit pas signé, "quel qu’en soit le prix".