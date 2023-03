L’Assemblée générale des Nations unies a adopté par consensus mercredi 29 mars 2023 une résolution initiée par le Vanuatu et parrainée par une coalition de plus de 130 pays, dont la France. Son objet : demander à la Cour internationale de justice de se prononcer via un avis consultatif, non contraignant, sur les obligations et responsabilités des États en matière de changement climatique et droits humains. L’avis devrait être rendu d’ici 18 à 24 mois.