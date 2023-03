Dans une interview accordée à AEF info mercredi 29 mars 2023, le sénateur Les Républicains des Vosges, Daniel Grémillet, exprime ses attentes en vue de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires, dont il est rapporteur. Sa position sur l'absorption de l'IRSN par l'ASN proposée par le gouvernement et sur l'éventuel maintien de ce sujet lors des négociations entre députés et sénateurs n'est pas arrêtée. Mais "on ne peut pas traiter ce sujet sur un coin de table", prévient-il. "C'est un sujet qui nécessité qu'on y passe du temps."