La CFDT Cadres plaide pour une intelligence artificielle qui "augmente les salariés au lieu de les asservir"

Alors que s’ouvre à Paris le "Global forum on an Artificial intelligence for Humanity", la CFDT Cadres alerte sur les risques de l’intelligence artificielle au travail, lundi 28 octobre 2019. "Partout, des systèmes intelligents qui affectent les travailleurs, des modes de recrutement à l’évaluation en passant par le contrôle illimité, grâce à la géolocalisation, suscitent la méfiance", note l’organisation syndicale. Aussi, "la CFDT Cadres revendique un droit d’alerte […] lorsque des systèmes intelligents imposent des choix qui posent des dilemmes éthiques et légitiment une désobéissance", voire un droit de retrait en cas de danger grave et imminent, et "une garantie du consentement éclairé du travailleur sur l’utilisation des données personnelles". Elle "plaide pour que l’IA devienne un moyen d’émancipation et d’épanouissement des travailleurs ; une technologie qui 'augmente' les travailleurs au lieu de les asservir".