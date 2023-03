Le HCERES publie la composition du comité d’experts chargé de l’évaluation d’Inria, mercredi 29 mars 2023. Les grandes étapes du calendrier de l’évaluation sont les suivantes : préparation par Inria de son dossier d’auto-évaluation entre septembre 2022 et mai 2023 ; travaux préparatoires du comité d’évaluation entre juin et septembre 2023 ; visite du comité d’évaluation dans les locaux d’Inria les 17, 18 et 19 octobre 2023 ; publication du rapport d’évaluation au premier trimestre 2024. Luc Julia, directeur scientifique du groupe Renault, présidera le comité d’experts chargé de l’évaluation.