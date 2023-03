Constance Nebbula remplace Akim Oural à la présidence d’OpenDataFrance

L’association OpenDataFrance annonce, mercredi 29 mars 2023, la nomination de Constance Nebbula à sa présidence, suite au vote de l’assemblée générale le 23 mars à Toulouse. La vice-présidente d’Angers Loire métropole en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et du territoire intelligent a pour mission d'"accélérer les accès et les usages à impact de la donnée" et d'"insuffler une dynamique open data territoriale, nationale et européenne".