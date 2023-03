À l’occasion de la Semaine de l’innovation du transport et de la logistique, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, et le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, ont annoncé, mardi 28 mars 2023, de nouveaux soutiens financiers au déploiement de véhicules peu carbonés. Notamment, une enveloppe de 15 M€ est allouée, pour 2023-2024, au programme "eXtrême défi" porté par l’Ademe. Ce dernier vise à accompagner le prototypage et l’expérimentation de véhicules intermédiaires, "entre le vélo électrique et l’automobile", "sobres, éco-conçus, durables, légers et peu coûteux", pertinents pour les déplacements du quotidien et la logistique du dernier kilomètre. Ces véhicules avaient fait l’objet, début février, d’une note du Forum vies mobiles et de la Fabrique écologique (lire sur AEF info).