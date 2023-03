Parmi ses objectifs, le Plan d’investissement dans les compétences vise à améliorer la qualité et l’efficience des formations proposées aux demandeurs d’emploi, en transformant notamment les pratiques d’achat. Des aspirations qui recoupent certaines missions de France compétences et qui l’ont conduit à charger le cabinet Amnyos Consultants d’enquêter à propos de l’impact des pratiques d’achat sur le déploiement de logiques formatives pertinentes. Mis en ligne en mars 2023, les résultats de cette enquête pointent des freins multiples et proposent des pistes d’actions pour France compétences.