Schneider Electrics fera valider sa stratégie climat par ses actionnaires

Le 4 mai prochain, lors de l’assemblée générale du groupe Schneider Electric, les actionnaires auront la possibilité de s’exprimer sur la stratégie climatique de l’entreprise. Le groupe français a en effet confirmé, ce mercredi 29 mars, un "Say on climate" sur sa stratégie climat, validée par SBTi en août dernier. Il s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 sur l’ensemble de la chaîne via notamment la réduction de l’empreinte de l’entreprise de 90 % en termes absolus d’ici à 2050. "Une large approbation de la stratégie climat de Schneider Electric renforcera les efforts de l’entreprise pour accélérer son parcours de décarbonation de façon transparente", estime l’entreprise. Pour rappel, dix entreprises du CAC 40 avaient soumis en 2022 leur stratégie climat au vote des actionnaires. Elles étaient trois en 2021.