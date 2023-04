À la veille des assemblées générales, Michael Herskovich, directeur de l’engagement sociétal chez BNP Paribas Asset Managers, explique les principes et pratiques de la stratégie d’engagement actionnarial et de vote du gestionnaire d’actifs. À une politique de vote très précise, déployée pour l’ensemble des participations détenues, s’ajoutent un engagement actif auprès de 400 entreprises chaque année, et le cas échéant, le dépôt de résolutions. BNP Paribas AM attend notamment des entreprises qu’elles s’engagent sur une trajectoire de décarbonation. Un reporting sur les émissions de scope 3 est attendu dans certains secteurs depuis l’an passé.