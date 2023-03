Pour faciliter l’hébergement et l’orientation de migrants à la rue en Île-de-France, le gouvernement propose de créer des "sas" de 50 places chacun dans toutes les régions sauf celle de la capitale, les Hauts-de-France et la Corse. Lors d’opérations de démantèlement et de mise à l’abri organisées par la préfecture, les personnes pourront monter dans un bus en direction d’un sas régional où elles pourront rester au maximum trois semaines.